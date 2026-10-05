Калужанин лишился 210 тысяч рублей, пытаясь купить квадроцикл

Мужчина искал в интернете квадроцикл и нашёл подходящий вариант.

Он связался с продавцом, обсудил детали и даже попросил прислать видео техники — всё выглядело правдоподобно, рассказали 5 октября в полиции.

Убедившись, что товар есть, покупатель перевёл деньги по указанным реквизитам и стал ждать доставку.

Но в оговорённый день квадроцикл не привезли, а продавец пропал — перестал отвечать на сообщения и звонки. Тогда мужчина понял, что его обманули, и пошёл в полицию. Сейчас по делу ведётся расследование.