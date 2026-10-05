В Юхнове мужчина украл из магазина продукты

Фото из архива.

Директор сетевого магазина обратилась в полицию, когда заметила пропажу товаров.

Оперативники выяснили, кто это сделал: подозреваемым оказался 45-летний местный житель, рассказали 5 октября в полиции.

По данным следствия, мужчина взял продукты со стеллажа, сложил их в свой пакет и вышел из магазина, не заплатив.

На него завели уголовное дело за кражу. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По закону ему может грозить до двух лет лишения свободы. Расследование ещё идёт.