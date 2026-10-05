Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Юхнове мужчина украл из магазина продукты
Криминал

В Юхнове мужчина украл из магазина продукты

Дмитрий Ивьев
05.10, 12:09
0 1170
Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Директор сетевого магазина обратилась в полицию, когда заметила пропажу товаров.

Оперативники выяснили, кто это сделал: подозреваемым оказался 45-летний местный житель, рассказали 5 октября в полиции.

По данным следствия, мужчина взял продукты со стеллажа, сложил их в свой пакет и вышел из магазина, не заплатив.

На него завели уголовное дело за кражу. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По закону ему может грозить до двух лет лишения свободы. Расследование ещё идёт.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
50%
50%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9sU2tla3kxWXV3SzQvZExCaS9vS3c9PSIsInZhbHVlIjoiU0FxWnZzSTBXcUhqanlGS05vUVhNZklVSEFVQlNpWHhBTUxYWVJOYlNYZDE0ditZUjErdjgyYW53WWxDdDlzZmJsU1cyWk5SaEJudllIZXQxd3ZacWNJZEJqUEVUOWVOVWJObURFdTZtVENZRVZjRCtBbElUU1VtYW9JZEZVRDZuOGhEb2pBL09ZYXp2KzZyeXZjNWVkczZ4ZUx4UXQ2dkNYNi9nU2w4UzBZeThMS2dWNkpORWNOeHcwVml5dmdTMU9pb21samowVEVLV29RZUVTREhyUmswd0pUaFBheGEzNEpTaHpNQ2hLQk1xN3NBMGRRMVRsRzl4ZUtXeWtXR2pIVS9pSFJmUXlTTU9pVll2VnJpS2swcmVQdjNPZ3drT1VJQmttRm00NGtyaHlyS0NzY28wSElzV2NiNGJVcG9aVUdZTFRXQjNvUE1WSXkrMmo3MkhPUHJ1a0FYV1RiWGkzZk9BNFdCY0lheHN1TUpxYlNpSWFhK0N2RXRXTldhRmdEeVhkVWp5c0JweWIxdS9Famh3cWlzZFBBZXV4a1lnR2oxQWRzajB4cTcyTUt0U0dvYjU2M3BKVTBFZUVCcSIsIm1hYyI6IjM1MDNlMTM5Mjc2NDUyODZkNTI2OTAxZDNjOWEzYzdlZjE3OGMwZGI4YTkzOGZmMGUyNTUxYTU0NmFiNDYxZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpuYmdlYXhqM0ovaUpFWGl3eFdzYlE9PSIsInZhbHVlIjoiR2p4TXdSWnJGS0FhZWQ2UngwRkIxOWpyWVJmcVNBM1M0NG9uUGZkZ2luQW9rMWFZMWhJWkhQbnRFY0ZqclVEaG9qUTJuYmJpZzlhNklqQ1VwU3hFNEVFcDdKM2p1byt5UzEyN0dacEE1cUhqUmN5SzV4bElLK3Z3ak9uamJyREgvNEtkUFlUOGpndzlUTEFma09IWG4xLzJQSEZOQkVzZFRMOFQ0UDQ0MEhlSWlRUTRwSmYxcjNNUHJabFlZRWhmY2xwREtmRVBvUUxvZTFQRHhob05yaVpoS2w4dzYyZGw0ZjR4eERWaVVyTWNDQ3NsUjJKYTJDbnNadmg5WGlNTmFxbEo1eHh2anhZTlQ3WUVVRDBOWThqS0lMdXY4Z3lNTEVsb2lpZU0vQVRQc2NJWVpDcVpuL3hybHJqdit4Tm5NY2g0MU9acmwwSVdyWXB3TDhJQm80Um10Uk1scGZNbDFmVlZwZlVuUkZDOVM3NzU3V3pzSnVTTWtDaWpZNW1VZWFpSk1sWm5iTU9YMys1YTR5WVYwcmhWN0NXeE9VZzI0dTRzYnJhN1VqL0NpVUZjYnFnRXhodGJlcjQyTXpPMVpTRVFYQWpyNkNBZXROc1JuYlRDVGNsVDN6MUhyNHVReWt5SllhOVRRVStJNy9wQjNPV1VDaS81OVBxRUJJT1EzejlrV2dmNS85REc1QnJ3bXIvK3hDQzFVeVNVQ0ZqWHJrSi91Z2FraDNQYzkxZXlsYjQrekJPbXo5UEZaTzQ4UjE1N29YVUNzd2dsbUp6NHlsQS9UNmZKdXNkOHhSMUlIMWpFcEQrbU9VMkp5M3pvWmtrTHU2QWc1VlFSNms5OSIsIm1hYyI6Ijk3MGE2NGM4YmYxOGZkMTVmZGJmODliY2ZhNGYwYTczNDNjNjliZmQ2Y2NiYzAzYTZkZjZmNWMxMGExNzcyMDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+