В Юхнове мужчина украл из магазина продукты
Директор сетевого магазина обратилась в полицию, когда заметила пропажу товаров.
Оперативники выяснили, кто это сделал: подозреваемым оказался 45-летний местный житель, рассказали 5 октября в полиции.
По данным следствия, мужчина взял продукты со стеллажа, сложил их в свой пакет и вышел из магазина, не заплатив.
На него завели уголовное дело за кражу. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По закону ему может грозить до двух лет лишения свободы. Расследование ещё идёт.
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