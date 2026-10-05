Калужанин незаконно хранил дома порох
Калужанин незаконно хранил дома порох
Полицейские узнали, что местный 45-летний житель может держать у себя опасные вещества. И информация подтвердилась, рассказали 5 октября в УМВД.
Во время обыска в его доме нашли серое сыпучее вещество. Экспертиза показала, что это порох - около 46 граммов.
Теперь на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит от 6 до 8 лет колонии и штраф.
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