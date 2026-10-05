Калужанина отправили в колонию за призывы свергнуть правительство

О вынесении приговора в понедельник, 5 октября, рассказали в Управлении ФСБ по Калужской области.

Мужчина в интернете оставлял комментарии с призывами свергнуть правительство РФ, совершать экстремистские действия в отношении первых лиц государства, а также оправдывал терроризм.

Жителя региона отправили в колонию общего режима на пять с половиной лет.