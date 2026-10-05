Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанина отправили в колонию за призывы свергнуть правительство
Новость дня Криминал

Калужанина отправили в колонию за призывы свергнуть правительство

Дмитрий Ивьев
05.10, 09:30
2 2387
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

О вынесении приговора в понедельник, 5 октября, рассказали в Управлении ФСБ по Калужской области.

Мужчина в интернете оставлял комментарии с призывами свергнуть правительство РФ, совершать экстремистские действия в отношении первых лиц государства, а также оправдывал терроризм.

Жителя региона отправили в колонию общего режима на пять с половиной лет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
29 оценили
17%
0%
0%
10%
3%
69%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNESzR6QkNBcVg0Uk9Lck4xZlA0aGc9PSIsInZhbHVlIjoiRlRtMnlqOWw4dDl4K04rajdTd0tXQWN3blpTRWh4Q1VjTUVKZFdleDJyVXdpOVZUMHFtNDhsRHpzNm0yNHNzaEliWGNOMWdSNjlRVGtjZUdDRkQrbDJXQWtmNTh1QU9ZSmc0S0cxREVXbDVRdit2Y1V6dXE0RVUvY2YxcklSanJXaFNpMk85MUtsS2tlTmcxdFQ3OEpXUS8wcVorMTZjNjh3NVRqSmhhTFhuN3VqQlgvNkFwS0ZQSW9Scjk2cFJHcXBmUGxWUUpvWVJSY0tYc1M3aVZHV0lqdy9jbGxLWTBBZ0xUMk51b0hrUkpwNStHcHlDYnFlRlIreUFCRzh3RWFzVGlLamVwbzZxK3hXUW8zRkN4UytHNm1lQjQvSEg5dW1maTEvWXVKWnBBZDh4UkNxWkFiVDR1bDRsRVpHV0Zvc0ZIR3IzRWFuOGdRM0JuNHhrSEFGQk5kWGU0VTlmTk5SY2l0WnpXbktROGgwQWNRcFVFWDRNMHNtU1NGRzFBOUpoNG51cHo0UFVTK0RHbHRwaW5qSWw2Ym9NS0dYcUphWEpmNlE3ZWdObEpmbzk5cXhqaFo4OXJuQmtrZTQ1WSIsIm1hYyI6IjQ0MGIxZmM0MDAxYWZlM2Q4YWNjODJmODk1MGQwNTUxMzUzOGJkY2UwNjkyNTIxNWFkYzIwODU1OGJiYTdkMTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5RL2xqVWNnRk1YVDdjenFzQkxRT1E9PSIsInZhbHVlIjoiOEk3NGkrczJXS1g1clFWa0JXeHpJT3hEU2hDMW0wZHRIMEc1Q2plK0NBSEc3T0J6Tk85ejVNQzVHOEw3OWptN2J2NEhaSXhoS25xQm4xOFo1SHRQaGczb3NRNFVBaExGdlBSNDUwWkJTMjllZzdTQXhRbDlUZ0RTRnRIS1FzWUdjSXF5aHFqM015TG5Ja205eWxpWFpwQW13dTBuYThDNFFnRUFCTXZuK3BCTTEzT0FHSTcyZExMem5OVjZ2ZjdnZ2gxVU1LcGlXNnhEaXFyT3pnMGVkc1dHNDdPZXBnQ1RKTHVFc0d6MXVjUmw3clllbDhwRkRIbmtuSmdSNjhYbW5hUmU5OUNpRER5UTErT3hzYkNBV0dlN0FKM1lidUZlQnZOREhZVWJxeXI4eUJmYmJCcDVsRmY4QWdPMXh0aStlNXpPenNuMGh0R21UYXNlU0J4MHJUSnh5VjVmSThrV1lhL2l5K3dyejhpZXVFdURab2RwUUJ2MGlkeWtvWUNjWWk4OTRYVk5WdTlPUkpZZTR4cmwzT2JuWUlQWmc1am1tK2drOERoaW51aERoWnUvN016aXpKRkJtbjlPczYzcTkwNzRYMENsSkxTcXRES2ExYjQwVnFDM01zUzdaS3VuZWdYQmp3TkJWK21TMEhQZmdLaUZVRUZnbW84V213eUNabElldi9tTTY1VHVtQk4xdnRJU3dKVUMxenlzSlA3ODR2amthQkZVc1crSVpVdithQTZsZTN6d2dqRFNldlljSURreGcxSFozOGV5VHVsYklMbGUwSytpU2gxMWhvMUtDaldnV3dhWHkzeWhmVHorNk5LWFpjb2h0MS9zcEdHMCIsIm1hYyI6ImQ2NWY2NmRmNDQyMzEwZjAyZDE3ZjNjMjk2YjMyYmM1MmNiMjJhNDBiNzExY2E2MGVmYTAzNjk4MDIyYjBiZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+