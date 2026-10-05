Калужанина отправили в колонию за призывы свергнуть правительство
О вынесении приговора в понедельник, 5 октября, рассказали в Управлении ФСБ по Калужской области.
Мужчина в интернете оставлял комментарии с призывами свергнуть правительство РФ, совершать экстремистские действия в отношении первых лиц государства, а также оправдывал терроризм.
Жителя региона отправили в колонию общего режима на пять с половиной лет.
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