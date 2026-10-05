В Калуге раскрыли убийство 20-летней давности

Преступление произошло в апреле 2006 года в доме на улице Пушкина.

Тогда в подъезде нашли тело 54-летнего мужчины. Следователи обнаружили отпечаток руки какого-то человека, но опознать его сразу не удалось.

- При очередной проверке по дактилоскопическим учетам следа руки установлена его принадлежность местной жительнице, которая, будучи очевидцем преступления, в ходе допроса изобличила в его совершении своего знакомого, - рассказали 5 октября в Следственном комитете. - Фигурант, который ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности, дал признательные показания. Он сообщил, что по месту жительства потерпевшего подверг его избиению, которое продолжил в подъезде дома. Когда пострадавший перестал подавать признаки жизни, обвиняемый скрылся с места преступления.

Теперь мужчине, которому сейчас 64 года, грозит до 15 лет колонии.