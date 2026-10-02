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Криминал

В Калуге женщина отдала мошенникам больше 8 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
02.10, 16:08
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Калужанка рассказала в полиции, что ей позвонили и пообещали финансовый перерасчёт, а для этого попросили назвать персональные данные. Она поверила и всё сообщила.

Вскоре ей снова позвонили: на этот раз человек представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что из-за ранее переданных данных мошенники могут добраться до её денег. Чтобы их поймать, женщине нужно дальше сотрудничать. Ещё он убедил её, что сбережения в опасности и их срочно надо передать доверенному лицу для сохранности.

Женщина собрала все накопления, упаковала в полиэтиленовый пакет и отдала курьеру. Потом она ждала новых указаний, но звонки прекратились. Тогда она поняла, что её обманули, и пошла в полицию. Сейчас по делу идёт расследование.

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