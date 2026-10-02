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Криминал

В Кировском районе полицейские поймали мужчину с наркотиками

Дмитрий Ивьев
02.10, 09:44
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Правоохранители узнали, что 52-летний местный житель хранит запрещённые вещества на своём участке, рассказали в УМВД.

Во время обыска в хозяйственных постройках у него нашли пластиковую бутылку с измельчённой зелёной растительной смесью.

Эксперты подтвердили: это марихуана, её вес — 31,3 грамма. Против мужчины завели уголовное дело.

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