В Кировском районе полицейские поймали мужчину с наркотиками
Правоохранители узнали, что 52-летний местный житель хранит запрещённые вещества на своём участке, рассказали в УМВД.
Во время обыска в хозяйственных постройках у него нашли пластиковую бутылку с измельчённой зелёной растительной смесью.
Эксперты подтвердили: это марихуана, её вес — 31,3 грамма. Против мужчины завели уголовное дело.
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