В полицию обратилась калужанка: у неё сломали мобильный телефон, который стоил больше 20 тысяч рублей. Выяснилось, что к этому причастен её бывший супруг.

По версии полиции, 38-летний мужчина пришёл к бывшей жене, чтобы увидеть детей. Он был пьян, и женщина не пустила его в квартиру. Между ними началась ссора. В коридоре мужчина выхватил у женщины телефон и швырнул в стену — аппарат разбился. После этого он ушёл и даже не предложил возместить ущерб.

На мужчину завели уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.