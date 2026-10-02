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Криминал

В Калуге мужчина разбил телефон бывшей жены – теперь его ждёт суд

Дмитрий Ивьев
02.10, 12:37
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В полицию обратилась калужанка: у неё сломали мобильный телефон, который стоил больше 20 тысяч рублей. Выяснилось, что к этому причастен её бывший супруг.

По версии полиции, 38-летний мужчина пришёл к бывшей жене, чтобы увидеть детей. Он был пьян, и женщина не пустила его в квартиру. Между ними началась ссора. В коридоре мужчина выхватил у женщины телефон и швырнул в стену — аппарат разбился. После этого он ушёл и даже не предложил возместить ущерб.

На мужчину завели уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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