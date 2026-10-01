Калужанина отправили в колонию за комментарии в интернете

46-летнего мужчину признали виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщил 1 октября 2-й Западный окружной военный суд.

- В целях противодействия проведению СВО и демонстрации высказывания своего негативного отношения, он, используя личный мобильный телефон, неоднократно оставлял негативные комментарии, направленные на оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности на территории Российской Федерации, - говорится в заявлении суда.

Калужанин получил пять с половиной лет колонии общего режима.