Калужанина отправили в колонию за комментарии в интернете
46-летнего мужчину признали виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщил 1 октября 2-й Западный окружной военный суд.
- В целях противодействия проведению СВО и демонстрации высказывания своего негативного отношения, он, используя личный мобильный телефон, неоднократно оставлял негативные комментарии, направленные на оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности на территории Российской Федерации, - говорится в заявлении суда.
Калужанин получил пять с половиной лет колонии общего режима.
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