Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге двух девушек задержали за кражи в магазинах
Криминал

В Калуге двух девушек задержали за кражи в магазинах

Дмитрий Ивьев
01.10, 15:19
1 506
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии приехал в один из калужских гипермаркетов после сигнала тревоги.

Там они задержали двух девушек: те украли бытовую химию, одежду и брелоки на сумму больше 5 000 рублей.

Кроме того, девушек подозревают ещё и в краже из другого сетевого магазина — там ущерб составил более 3 000 рублей. Сейчас задержанных передали полиции, чтобы дальше разбираться в ситуации.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
50%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InU0b0cxOUlvR1JpVzMxVU41ZkVmblE9PSIsInZhbHVlIjoicmlLUklBY2VmMWJhd2EwaTBERDdwalZhcXZqSXZoOUVKQVVLRjNvaDk3RXN2TVc4b0xRODY2UitudzRjNzQ4RFA1dko2RDIrUmV4K2VvZjg1Vk1nVzRXUFd6Q0JBTXV0ZWpUa1AvMXJpNHRjcXM4bXJrYy9vdmhtNzVTcUhYM2VjanRFdTgyU2dnamhoWFRtamVzb2JQSHVjbnBoVU5YZWZtc0FPVVhGTTcwUmFTUjhYVHVGdFE4ZXB6K1A3elpLRSsybE1LSDFkUzQ5ODhHdlVRWVROa210K09wOW1pd1ZzRmsvRDNwWnVHREVJQkVGTERnV04rQTBWTy8xM0FsZ0tDMGdsTHlLWE1PQWhMM0dNRk9BMUF2TmVXZWdHVGxiZEpmL0JWakhpWnNySUpwM29CaXVSZlhnUm9yQWtUcEN4ME5vbTRYb0IzOVZuMytMTUlCVHJLaE93TXFwQVg4RWJjS3lzZEJlTFBaalY1YlJkMjNWbkcyelJqTzFEa2xZT2FOWE0rNG1mSzZyK2FUUmhYdjg3THU4MEEwTXNxb0doWVVPVFhQY25wc1BtTldmczRBZ3BtVjQxZnp6MDF1WCIsIm1hYyI6IjE5ZmFkYTM1NzViYWEwM2MyZjdiYzVjMzk4ZmVmYjM3YTJjYzkxOTQxZmJiYWM0ZjJlNWYwYWI0YjBlOTk1ZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlN0MEZQMVN4enFYTHlSb0xmTUg1QVE9PSIsInZhbHVlIjoidHJYTWRROEhrRzlKdldUeTNFZUhGUTNUZzVBNmxUNU5YeW5PVUQwK21lQURBUEgxa3lwUzBhRG9KRXQzSWhkc0pUdE9Pb3BEbzJFa3FzVThSTFdXMnNoUTdPNUN3dTJQMmtmZyttVGhLSEViR1NYbEZ3SGx5a2kzRWwrMmQ2dFRMRUxQazRXRllkc1h6VndxNnZ4VVcvMWFTb0p0VldOZEtGdkxzYWJmb1FKS292dzVzeDhiV1J6R1ZrTS92ZVdsWXV4b1lMZkJvNXIyQ2trNTg0RVdPbXRqOGxqRFNvSng1L2k0dVRNNzJ1TkhlOWk5bSt6cUYzK0dTL1J5VkM1Y0g1cmNJdlFRRTJBQUliYm9odnYzRUpHeUpEeDRWWTlpazN0am9MZi9CeFF5L2p5cmZqN2QyRUhkS2ZIUU5UVlpXbTBwdGt4dFExVkMyVWJiZW5vaGl2T2xyQUtaT0RZZG5MVkowNmNmeStxbnJGWHp6Um51Z1hoUE9wVmFvWFNYajVBMGNBTmpDYTdxWVFRQ28vVWc5cGxBbVhXSUhYNG9RU3E4K1RTVnlYbHRkdG9IbVhwTjREaHQwZFFRbldhN2hYQ0g2eXEzeHNyeUtiQVBjcExNd09BYmlndC9xZnR0ZFJlbWtPZVZCQWpGb0wzUzY4eVliV09IckVYY1JyTFdKT1E4WXlWUUc5d2F6OWxlL1ErK043aVVKY0U3bTJ6T0w1MDhaVEhIZE85dnk0TkNHcnhqMzVISG9lZWd1c2laVVQ4Z2FVSnc1R3RxVEl5OVFIanlYV2YzYkpGUklOa2RpVWRJbGtqa1lIUnlhZGhvQlBWandtRUVRbXhEQlNlQSIsIm1hYyI6ImFhYjFkYjg3OGQ5NTEyMWQ0Mzc4MzIxM2RiYjhiNDRmNDIzZGI3Yzk1YjE0NGI3YTJkMzU5OWU1Nzk1NDI1YTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+