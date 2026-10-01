В Калуге двух девушек задержали за кражи в магазинах
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии приехал в один из калужских гипермаркетов после сигнала тревоги.
Там они задержали двух девушек: те украли бытовую химию, одежду и брелоки на сумму больше 5 000 рублей.
Кроме того, девушек подозревают ещё и в краже из другого сетевого магазина — там ущерб составил более 3 000 рублей. Сейчас задержанных передали полиции, чтобы дальше разбираться в ситуации.
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