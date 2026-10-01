Калужанина осудили за мошенничество с покупкой дорогого авто
28-летний местный житель занимался подбором и продажей машин из-за границы.
В ноябре 2025 года он взял у клиента больше 4 миллионов рублей в качестве предоплаты за автомобиль, но покупать машину не собирался — деньги потратил на свои нужды, рассказали 1 октября в прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 4 годам колонии общего режима.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь