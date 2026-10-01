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Криминал

Калужанина осудили за мошенничество с покупкой дорогого авто

Дмитрий Ивьев
01.10, 12:02
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28-летний местный житель занимался подбором и продажей машин из-за границы.

В ноябре 2025 года он взял у клиента больше 4 миллионов рублей в качестве предоплаты за автомобиль, но покупать машину не собирался — деньги потратил на свои нужды, рассказали 1 октября в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 4 годам колонии общего режима.

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