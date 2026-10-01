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Криминал

В Калужской области пьяный водитель лишился мопеда

Дмитрий Ивьев
01.10, 09:05
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В Дзержинском округе мужчину осудили за то, что он снова сел за руль пьяным, а его мопед забрали в пользу государства, сообщили в прокуратуре.

33‑летний местный житель уже имел судимость за езду в нетрезвом виде, но это его не остановило. На этот раз он катался на мопеде и попался сотрудникам ДПС.

Суд назначил ему два года принудительных работ и запретил управлять транспортом больше восьми лет.

А сам мопед, на котором мужчина ездил во время нарушения, конфисковали в доход государства.

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