В Калужской области пьяный водитель лишился мопеда
В Дзержинском округе мужчину осудили за то, что он снова сел за руль пьяным, а его мопед забрали в пользу государства, сообщили в прокуратуре.
33‑летний местный житель уже имел судимость за езду в нетрезвом виде, но это его не остановило. На этот раз он катался на мопеде и попался сотрудникам ДПС.
Суд назначил ему два года принудительных работ и запретил управлять транспортом больше восьми лет.
А сам мопед, на котором мужчина ездил во время нарушения, конфисковали в доход государства.
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