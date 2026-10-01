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Криминал

В Калуге мужчина отдал 50 тысяч за несостоявшийся поход в тир

Дмитрий Ивьев
01.10, 09:42
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Калужанин познакомился на тематическом сайте с девушкой, и та предложила вместе сходить в тир. Она прислала ссылку — мужчина перешёл по ней и оплатил билет, рассказали 1 октября в полиции.

Потом встреча сорвалась, и он захотел вернуть деньги. В службе поддержки ему сказали, что для возврата нужно сделать ещё один перевод. Мужчина последовал указаниям и несколько раз отправил деньги на названные реквизиты. Когда сумма дошла до 50 тысяч рублей, а возврата так и не случилось, он понял, что его обманули, и пошёл в полицию.

Сейчас правоохранители расследуют дело о мошенничестве и ищут причастных к схеме.

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