Убийцу из Воротынска задержали в Ставропольском крае

В четверг, 1 октября, подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

6 августа в Воротынске нашли тело 54-летнего мужчины. В преступлении заподозрили его знакомого, который уехал в неизвестном направлении. Мужчину объявили в розыск.

- Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов СУ СК России по Калужской области и оперативных сотрудников УМВД региона разыскиваемый был установлен в Ставропольском крае и доставлен в следственный орган, - заявили в СК.

По версии следствия, он поссорился со знакомым и убил его ножом. Мужчине грозит до 15 лет колонии.