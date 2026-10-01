Убийцу из Воротынска задержали в Ставропольском крае
В четверг, 1 октября, подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.
6 августа в Воротынске нашли тело 54-летнего мужчины. В преступлении заподозрили его знакомого, который уехал в неизвестном направлении. Мужчину объявили в розыск.
- Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов СУ СК России по Калужской области и оперативных сотрудников УМВД региона разыскиваемый был установлен в Ставропольском крае и доставлен в следственный орган, - заявили в СК.
По версии следствия, он поссорился со знакомым и убил его ножом. Мужчине грозит до 15 лет колонии.
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