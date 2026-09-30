В Людиново осудили двоих мужчин за организацию незаконной миграции

Приговор вынес Людиновский районный суд. 58-летний житель Людиново и 43-летний москвич признаны виновными в том, что вместе помогали иностранцам незаконно легализоваться в России, рассказали в прокуратуре.

Житель Людиново искал иностранцев, которые хотели получить российское гражданство в упрощённом порядке, а его московский напарник размещал мигрантов в жилье и оформлял нужные документы.

На счету организатора — 33 подобных эпизода, у его сообщника — 4.

Суд назначил 58-летнему мужчине 4 года колонии общего режима, а его соучастнику — 1 год и 8 месяцев в такой же колонии.