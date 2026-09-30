В Калуге мужчина стал жертвой вымогателя
В соцсетях калужанин познакомился с девушкой, и они стали близко общаться.
В какой-то момент мужчина отправил собеседнице личные фото и видео откровенного характера. После этого девушка потребовала денег — и пригрозила, что разошлёт снимки его родным и друзьям, рассказали 30 сентября в полиции.
Испугавшись, мужчина перевёл ей деньги. Когда вымогательница снова попросила перевести ещё одну сумму, он прекратил с ней общение и пошёл в полицию.
Сейчас правоохранители расследуют дело о вымогательстве и пытаются выяснить, кто стоит за этой схемой.
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