В Калуге мужчина стал жертвой вымогателя

В соцсетях калужанин познакомился с девушкой, и они стали близко общаться.

В какой-то момент мужчина отправил собеседнице личные фото и видео откровенного характера. После этого девушка потребовала денег — и пригрозила, что разошлёт снимки его родным и друзьям, рассказали 30 сентября в полиции.

Испугавшись, мужчина перевёл ей деньги. Когда вымогательница снова попросила перевести ещё одну сумму, он прекратил с ней общение и пошёл в полицию.

Сейчас правоохранители расследуют дело о вымогательстве и пытаются выяснить, кто стоит за этой схемой.