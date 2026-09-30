Калужский полицейский помогал угонщикам

Бывший сотрудник полиции в Калужской области получил срок за помощь угонщикам. В среду, 30 сентября, об этом сообщили в региональном УФСБ.

Суд установил, что мужчина за деньги помогал преступникам: подсказывал, как объехать патрули ДПС и где стоят камеры, а также передавал им данные о машинах из служебных баз.

- Следствием и судом установлено, что в марте 2026 года двое мужчин угнали два тягача, гружённых товаром, со специализированной автостоянки в селе Росва города Калуги, - рассказали в Следственном комитете. - Осуждённый, занимая на тот момент должность командира подразделения отдельного батальона ГИБДД УМВД России по Калужской области, согласился за денежное вознаграждение обеспечить беспрепятственный проезд угнанных автомашин до города Рославль Смоленской области. Он координировал движение тягачей, сообщая пути объезда экипажей ДПС, места расположения камер видеонаблюдения, и дал указание своему подчинённому сотруднику не останавливать автотранспортные средства. В связи с отказом инспектора ДПС исполнять незаконное распоряжение руководителя угонщики были установлены и задержаны в районе деревни Бахмутово Барятинского муниципального округа Калужской области.

Преступление выявлено оперативниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Калужской области, уточнили в полиции.

Кировский районный суд приговорил экс‑полицейского к 3 годам и 4 месяцам колонии, назначил штраф в 100 тысяч рублей.

Также ему запретили в течение двух с половиной лет работать на госслужбе в правоохранительных органах.