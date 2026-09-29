В Калуге женщину осудили за покупку и хранение наркотиков

Фото из архива.

53-летняя жительница Калуги в мае 2026 года купила наркотики через тайник-закладку — она хранила при себе 0,96 грамма вещества для личного употребления.

Женщину задержали полицейские, а наркотик изъяли.

Суд признал её виновной и назначил наказание — 180 часов обязательных работ. Телефон марки «Самсунг», который она использовала при покупке, конфисковали в доход государства.