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Криминал

В Калуге женщину осудили за покупку и хранение наркотиков

Дмитрий Ивьев
29.09, 11:46
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Фото из архива.
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53-летняя жительница Калуги в мае 2026 года купила наркотики через тайник-закладку — она хранила при себе 0,96 грамма вещества для личного употребления.

Женщину задержали полицейские, а наркотик изъяли.

Суд признал её виновной и назначил наказание — 180 часов обязательных работ. Телефон марки «Самсунг», который она использовала при покупке, конфисковали в доход государства.

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