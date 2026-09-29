В Калужской области смягчили приговор убийце собаки

Во вторник, 29 сентября, появилась информация, что мужчина, который в начале года в деревне Кабицыно Боровского района убил своего пса по кличке Зефир, получил 300 часов обязательных работ вместо изначальных двух лет принудительных работ.

Ситуацию разъяснили в областном суде.

Там пояснили, что судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда в апелляционном порядке переквалифицировала действия осужденного Б. с пункта «в» части 2 статьи 245 УК РФ на часть 1 статьи 245 УК РФ.

- Переквалификация произведена в связи с тем, что квалифицирующий признак «с применением садистских методов» не нашел подтверждения в ходе апелляционного рассмотрения, - заявили в суде. - Действия осужденного переквалифицированы на часть 1 статьи 245 УК РФ жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, без квалифицирующих признаков.

Это привело к тому, что наказание стало более мягким.