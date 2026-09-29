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Криминал

В Людиново мужчину осудили за ложное сообщение о взрыве

Дмитрий Ивьев
29.09, 14:41
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45-летний житель Людиново из хулиганских побуждений разослал электронные письма с ложной информацией о готовящемся взрыве и поджоге в офисе одного из банков.

Инцидент произошёл в августе 2025 года.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание — 3 года и 6 месяцев лишения свободы, но с отсрочкой: испытательный срок составит те же 3 года и 6 месяцев. Кроме того, мобильный телефон, с которого были отправлены письма, конфисковали в доход государства, рассказали в прокуратуре.

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