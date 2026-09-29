Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге мужчину отправили на принудительное лечение за нападение на знакомого
Криминал

В Калуге мужчину отправили на принудительное лечение за нападение на знакомого

Дмитрий Ивьев
29.09, 11:14
0 429
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

25-летний местный житель напал на 46-летнего мужчину во дворе дома на улице Окская Ветка.

Без какой-либо видимой причины он выбежал из дома и ударил потерпевшего ножом в живот и грудь, а ещё несколько раз — твёрдым предметом по телу. Пострадавшего удалось спасти — ему вовремя оказали медицинскую помощь, но травмы оказались серьёзными.

Суд признал нападавшего невменяемым: по заключению экспертов, из-за психического расстройства он не понимал, что делает и насколько опасны его действия.

Теперь мужчина будет проходить принудительное лечение в специализированной психиатрической больнице с усиленным наблюдением, сообщили 29 сентября в Следственном комитете.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJkd3BlMTVFQlM3S1NBVkNXZmgrSmc9PSIsInZhbHVlIjoiUWI0SjY3WEpBcFRTSjF1SUo2QWJINmtFZEczNDcyVXZ3VlBNQjFWQjJJTkpjdlBmOXVyWUR2a0plNXI2ZzlEcVhsejZvNmtjVHVhRVh5cHB3N1lkV0YvbTI3REpySTdFRGZzM1BYNzAyTGhjMEJSZlVKS3NzUEFqdnV1S0NDcEUvQWNFclQ5eTNvNHBvSE9kRy82cUlCck5DM2xROHFSaTBISW4rNVZCWVRhMFJZWXNDNk5QZXFVZzJIU2xudnNBSFVhUnV3NzZFcVJYa3BiblJSaUwzTVl4WjdKa2tLZzROQkFXTUVoSUkwcVBrU1h5eVJsb0hjbmpvR2NLRHU1QkZqMHJ6bkdoN3Q4TDRxZnFEWkhjYmc0TS9ZRXppZjRHK3lrR3VsbUpxczJ0amc3eDROTWlmN1IwblROSEgyb1VHTEFHSmo1RDlWZThMN3FQWjl5SW00emYxcXdxYStId293OEg3OU9oa3lwaFFjTE9obzdGMlA0TzNSd08yMUNic1B6LzNnVHJYdE92clNCTXpnYmQxakxXVWVtSmQvemZkVlFSeWU0S3g3elhXVWhsZ0NQYVo5ZnpXb3pCaXFPMCIsIm1hYyI6ImMzMDRkNzYwMGY2NTY0M2E0MzU5MWFjZjQ5N2IxY2IyZjgzMmQyZWVlNWNjNTAzMDk3ODUzZDgzNmY5ZWZlNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFlMlp6VHlLZWdBRmJWdDhjMkpydFE9PSIsInZhbHVlIjoiZDVWMXFXYk9iV2dzajBYOTJPb2RybHRQcndRSlVRMDArNVNNdVcrSm9GQitnc1htekxXSkxtY1dHWTN0NUJYTVJ1ZzFPMWpnYTA3VmMwaTdKRXZYbC9ibHFJd3piSmNOMlVVUWRPL0ZhYjJXelIyYUgvYVkxM1ByUVowTmlmd0pIUFk5QkZ2NFFuZnNNRDZOeEh5NTNsYkRkckF4YklHRHJEb0xiZ2hDeHpNd3NnUWxreTZtL1RjMUhSNUR5VlBMV2xFSXZhT1BTRWNSZ1JkREJqTG1BVUlGUWRqYTZmem00a1FCOVZaN0JjMGYvZmFzY0kvc3lzbjdwWW03TTQzSTBLdWF1TUFiK01hTVdIUkRGOFBwdjJTSFlMeUNUMktjMlNUaEZ0cE82a1NidWRpL0R2S3JZb1AramxUQ1JkcmZhMWcwMkJFbWpwRTB2cC80NkRHSEpqS1ZvU2JXdGE2bGZnK01kV3Y4bXdPYS80blNWRXZEOGg1NXAvUmxWKzBrUU5Nc3RtRE5tbFZDYThRakoyd0llOFBEVm1VZ2ZBUHJFMEZtUTFmSFlKMnZ2ZEliM2lNUVpBTW03MlJROUdkOGJvdUlJMU5udzIvTGwvajlBK2w2ekNFUGt6UE9Fa3YzV1VVZnZmRnVGRmIvdmt6L1VIMTVFWWlZSkdmU3BpeXRqQXdKZElTNW9jTGR5Rm5MaTBlQnBZTU9YMW5HMzVrVVNrcTZoY3lTSkhvZS9iSHRUckJFUkRVcWZ1c05IQXdkcmZPYmcvNncxQk9WQjRQV2hwMldpQ2txbG5zMmpRaWFPSTUyOEc0TGRzdEdXRlJOUXIrSjBaMnFhVFd2MmpxTSIsIm1hYyI6ImNkOWExYWIzNjNmMDY2N2ZmNDRhODNjODljMGJiMDI4MzFjNjk0MDVhNTU0MGE1YWUxZDIzOGRjODQ1NjUyNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+