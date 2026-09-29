В Калуге мужчину отправили на принудительное лечение за нападение на знакомого

25-летний местный житель напал на 46-летнего мужчину во дворе дома на улице Окская Ветка.

Без какой-либо видимой причины он выбежал из дома и ударил потерпевшего ножом в живот и грудь, а ещё несколько раз — твёрдым предметом по телу. Пострадавшего удалось спасти — ему вовремя оказали медицинскую помощь, но травмы оказались серьёзными.

Суд признал нападавшего невменяемым: по заключению экспертов, из-за психического расстройства он не понимал, что делает и насколько опасны его действия.

Теперь мужчина будет проходить принудительное лечение в специализированной психиатрической больнице с усиленным наблюдением, сообщили 29 сентября в Следственном комитете.