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Новость дня Криминал

В Калуге двое подростков попались на продаже наркотиков

Дмитрий Ивьев
29.09, 09:10
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Во вторник, 29 сентября, Следственный комитет сообщил, что мальчики 16 и 17 лет предстанут перед судом за попытку сбыта наркотических средств в крупном размере. Им грозит до 20 лет колонии каждому.

- 16-летнему жителю Калуги в мессенджере «Телеграм» поступило предложение о высоком заработке за распространение наркотических средств, - пояснили в СК. - Подросток согласился на участие в преступной группе и к её деятельности привлек 17-летнего знакомого.

Они забрали из тайника 45 граммов запрещенного вещества и должны были делать закладки, но вскоре попались полиции.

Сейчас подростки находятся под домашним арестом.

Также в СК напомнили о работе круглосуточной горячей линии «Ребенок в опасности»: 123 или 8 (4842) 277-800, куда можно сообщить о противоправных действиях в отношении детей.

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