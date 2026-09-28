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Криминал

Калужанин лишился больше миллиона рублей из-за мошенников при покупке машины

Дмитрий Ивьев
28.09, 10:36
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Подробности 28 сентября сообщили в полиции.

Житель Калуги искал в интернете автомобиль и нашёл подходящий вариант на тематическом сайте. Он связался с менеджером, который прислал номер договора и попросил сначала внести предоплату, а потом — перевести полную стоимость машины.

Мужчина сделал несколько переводов, но вскоре начал подозревать неладное. Когда продавец снова потребовал деньги, а потом и вовсе перестал выходить на связь, калужанин понял, что его обманули, и пошёл в полицию. Ущерб составил более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские ищут причастных к преступлению, расследование продолжается.

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