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Криминал

В Калуге задержали пару, укравшую продукты из чужой квартиры

Дмитрий Ивьев
28.09, 10:21
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В полицию обратился калужанин, у которого из квартиры пропали продукты. Полицейские разыскали подозреваемых — это 53-летний мужчина и его 33-летняя знакомая, оба ранее судимые, рассказали 28 сентября в УМВД.

По версии следствия, женщина раньше познакомилась с хозяином квартиры. Как-то раз ей понадобилось зарядное устройство, и она решила попросить его у нового знакомого. К квартире она пришла вместе с сожителем. Оказалось, что дверь открыта. Пара зашла внутрь, пока хозяина не было дома, забрала продукты и ушла.

На подозреваемых завели уголовное дело о краже — им может грозить до шести лет лишения свободы. Сейчас они задержаны, расследование продолжается.

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