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Криминал

В Калуге расследуют мошенничество с продажей телефона

Дмитрий Ивьев
25.09, 15:42
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В Калуге расследуют мошенничество с продажей телефона

Житель Калуги лишился 65 тысяч рублей, поверив знакомому, который пообещал продать дорогой телефон по низкой цене.

По версии полиции, 42-летний мужчина познакомился с потерпевшим в прошлом году и в ходе общения рассказал, что может достать технику дешевле обычного. Когда калужанин перевёл деньги за гаджет, продавец начал под разными предлогами откладывать доставку. Потом он и вовсе перестал выходить на связь, а полученные деньги потратил на свои нужды.

Полиция выяснила обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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