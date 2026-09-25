В Калуге расследуют мошенничество с продажей телефона

Житель Калуги лишился 65 тысяч рублей, поверив знакомому, который пообещал продать дорогой телефон по низкой цене.

По версии полиции, 42-летний мужчина познакомился с потерпевшим в прошлом году и в ходе общения рассказал, что может достать технику дешевле обычного. Когда калужанин перевёл деньги за гаджет, продавец начал под разными предлогами откладывать доставку. Потом он и вовсе перестал выходить на связь, а полученные деньги потратил на свои нужды.

Полиция выяснила обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.