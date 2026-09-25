24-летний мужчина получил 23 года за оправдание терроризма и вербовку

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 24-летнему жителю Краснодарского края. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма и вербовке людей в террористическую организацию, сообщили в прокуратуре Калужской области 25 сентября.

Суд установил, что молодой человек, ранее уже судимый за аналогичные преступления, убеждал трёх человек присоединиться к террористической группе и открыто оправдывал её деятельность.

Расследование вели следователи УФСБ по Калужской области, а государственное обвинение поддержал прокурор области Константин Жиляков. Суд согласился с его позицией.

Мужчину приговорили к 23 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначили штраф в 750 тысяч рублей и ограничение свободы на полтора года после освобождения.