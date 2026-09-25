В Ферзиково мужчину будут судить за нападение с ножом

Прокуратура Ферзиковского района передала в суд уголовное дело против 33-летнего жителя Татарстана. Его обвиняют в том, что он серьёзно ранил знакомого.

По данным следствия, в апреле 2026 года мужчина был пьян и поссорился со знакомым во дворе дома в посёлке Ферзиково. Во время ссоры он ударил оппонента складным ножом в живот — из-за этого пострадавший получил тяжёлые травмы.

За такое преступление грозит до 10 лет лишения свободы.