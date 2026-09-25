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Криминал

В Людиново директора строительной фирмы осудили за уклонение от уплаты налогов

Дмитрий Ивьев
25.09, 09:58
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Суд признал руководителя компании виновным в сокрытии денег, за счёт которых должны были погасить налоговую задолженность, сообщили 25 сентября в Следственном комитете.

Как выяснили следователи, в августе-сентябре 2024 года фирма продавала стройматериалы, древесину и сантехнику, но налоги не платила. Из-за этого счета компании заблокировали, чтобы принудительно взыскать долг. Тогда директор стал проводить расчёты с партнёрами в обход этих счетов - так он скрыл 5 миллионов рублей и не дал налоговой получить деньги.

Противоправную схему раскрыли сотрудники УМВД региона. В ходе расследования всю сумму недоимки - 5 миллионов рублей - вернули в бюджет.

Суд назначил директору штраф в размере 300 тысяч рублей.

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