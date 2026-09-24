В Калуге мужчина получил два года колонии за избиение знакомой

Суд в Калуге приговорил 28-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным суда, в октябре 2025 года мужчина во время ссоры избил женщину в её же квартире. Он нанёс ей как минимум два удара по туловищу — в результате у пострадавшей сломались три ребра.

С учётом позиции прокурора суд назначил наказание в виде двух лет в колонии общего режима.