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Криминал

В Калуге мужчина получил два года колонии за избиение знакомой

Дмитрий Ивьев
24.09, 16:48
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Суд в Калуге приговорил 28-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным суда, в октябре 2025 года мужчина во время ссоры избил женщину в её же квартире. Он нанёс ей как минимум два удара по туловищу — в результате у пострадавшей сломались три ребра.

С учётом позиции прокурора суд назначил наказание в виде двух лет в колонии общего режима.

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