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Криминал

В Калуге суд не стал выпускать по УДО женщину, осуждённую за квартирную кражу

Дмитрий Ивьев
24.09, 12:45
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36-летняя жительница Смоленской области пыталась добиться условно-досрочного освобождения, но суд ей отказал.

Как установили в суде, в 2025 году женщина в нетрезвом состоянии проникла в чужую квартиру и похитила оттуда вещи. За кражу с незаконным проникновением в жилище её приговорили к полутора годам колонии общего режима.

Прокурор возражал против досрочного освобождения — он посчитал, что нет достаточных оснований считать, что осуждённая исправилась. Суд согласился с этой позицией и отклонил ходатайство.

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