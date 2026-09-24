В Калуге суд не стал выпускать по УДО женщину, осуждённую за квартирную кражу

36-летняя жительница Смоленской области пыталась добиться условно-досрочного освобождения, но суд ей отказал.

Как установили в суде, в 2025 году женщина в нетрезвом состоянии проникла в чужую квартиру и похитила оттуда вещи. За кражу с незаконным проникновением в жилище её приговорили к полутора годам колонии общего режима.

Прокурор возражал против досрочного освобождения — он посчитал, что нет достаточных оснований считать, что осуждённая исправилась. Суд согласился с этой позицией и отклонил ходатайство.