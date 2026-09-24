В Калуге мужчина ударил коллегу: возбуждено уголовное дело
Полиция расследует конфликт, который закончился травмой. Пострадавший обратился в больницу, оттуда и поступило сообщение в дежурную часть, рассказали в УМВД.
Как выяснили правоохранители, всё началось во время совместного отдыха двух коллег. Один из мужчин пошёл провожать общую знакомую — это не понравилось второму. Когда тот вернулся, между ними вспыхнула ссора. В итоге 29-летний калужанин ударил оппонента кулаком в лицо.
Медики оценили травмы как вред средней тяжести. Против нападавшего завели уголовное дело — ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
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