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Новость дня Криминал

В Калуге поймали мужчину, который украл тротуарную плитку

Дмитрий Ивьев
24.09, 09:56
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Жительница Калуги заявила в полицию, что у неё пропала тротуарная плитка, которую она купила, чтобы облагородить свой участок. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Полицейские разыскали подозреваемого — им оказался 59-летний мужчина, который живёт неподалёку. По версии следствия, он заметил плитку и решил использовать её для благоустройства своего участка. Несколько дней он потихоньку увозил её на тележке к себе домой.

Украденное нашли и вернули хозяйке. На мужчину завели уголовное дело о краже, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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