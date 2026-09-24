В Калуге поймали мужчину, который украл тротуарную плитку

Жительница Калуги заявила в полицию, что у неё пропала тротуарная плитка, которую она купила, чтобы облагородить свой участок. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Полицейские разыскали подозреваемого — им оказался 59-летний мужчина, который живёт неподалёку. По версии следствия, он заметил плитку и решил использовать её для благоустройства своего участка. Несколько дней он потихоньку увозил её на тележке к себе домой.

Украденное нашли и вернули хозяйке. На мужчину завели уголовное дело о краже, сейчас он находится под подпиской о невыезде.