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Криминал

В Юхновском округе москвича осудили за пьяное вождение

Дмитрий Ивьев
23.09, 17:01
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Суд вынес приговор 42-летнему жителю Москвы, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. В июне мужчину остановили на трассе Москва — Малоярославец — Рославль в Юхновском округе. Он отказался проходить медосвидетельствование.

Выяснилось, что раньше водителя уже наказывали за отказ от проверки на опьянение. На этот раз суд назначил ему 240 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом в течение двух лет.

Кроме того, у мужчины конфисковали автомобиль — Toyota Corolla Rumion стоимостью больше 1,3 миллиона рублей. Машину передали государству, поскольку её использовали при совершении преступления.

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