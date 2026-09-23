В Юхновском округе москвича осудили за пьяное вождение

Суд вынес приговор 42-летнему жителю Москвы, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. В июне мужчину остановили на трассе Москва — Малоярославец — Рославль в Юхновском округе. Он отказался проходить медосвидетельствование.

Выяснилось, что раньше водителя уже наказывали за отказ от проверки на опьянение. На этот раз суд назначил ему 240 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом в течение двух лет.

Кроме того, у мужчины конфисковали автомобиль — Toyota Corolla Rumion стоимостью больше 1,3 миллиона рублей. Машину передали государству, поскольку её использовали при совершении преступления.