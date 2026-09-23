В Юхновском округе москвича осудили за пьяное вождение
Суд вынес приговор 42-летнему жителю Москвы, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. В июне мужчину остановили на трассе Москва — Малоярославец — Рославль в Юхновском округе. Он отказался проходить медосвидетельствование.
Выяснилось, что раньше водителя уже наказывали за отказ от проверки на опьянение. На этот раз суд назначил ему 240 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом в течение двух лет.
Кроме того, у мужчины конфисковали автомобиль — Toyota Corolla Rumion стоимостью больше 1,3 миллиона рублей. Машину передали государству, поскольку её использовали при совершении преступления.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь