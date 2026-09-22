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Криминал

В Калужской области за 8 месяцев в суд передали дела на 125 человек за наркотики

Дмитрий Ивьев
22.09, 10:59
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Прокуроры направили в суд уголовные дела в отношении 125 человек, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков. За это время у фигурантов дел изъяли больше 383 килограммов запрещённых веществ.

Чаще всего в таких преступлениях замешаны мужчины: из 125 обвиняемых — 102 мужчины. Больше половины из них (51 человек) — в возрасте от 30 до 39 лет, а у 74 нет постоянного заработка.

Такие преступления считаются тяжкими и особо тяжкими — за них могут дать до 20 лет колонии или даже пожизненный срок.

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