В Мещовском районе будут судить москвича за неуплату алиментов

37-летний житель Москвы оказался на скамье подсудимых из-за долга по алиментам. По данным следствия, с октября 2025 года по май 2026 года он не платил на содержание ребёнка — за это время накопился долг в 330 тысяч рублей.

Прокуратура Мещовского района утвердила обвинение и передала дело в суд.

Мужчине грозит до года лишения свободы.