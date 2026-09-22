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Криминал

В Мещовском районе будут судить москвича за неуплату алиментов

Дмитрий Ивьев
22.09, 09:39
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37-летний житель Москвы оказался на скамье подсудимых из-за долга по алиментам. По данным следствия, с октября 2025 года по май 2026 года он не платил на содержание ребёнка — за это время накопился долг в 330 тысяч рублей.

Прокуратура Мещовского района утвердила обвинение и передала дело в суд.

Мужчине грозит до года лишения свободы.

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