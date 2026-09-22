В Калуге мужчина украл с чужого счёта больше 460 тысяч рублей

В полицию обратился калужанин, с банковского счёта которого пропало более 460 тысяч рублей. Полицейские разыскали подозреваемого — им оказался 39-летний местный житель, у которого раньше уже были проблемы с законом, рассказали 22 сентября в УМВД.

Как выяснили правоохранители, всё случилось во время посиделок в гостях. Потерпевший познакомился с подозреваемым и попросил того сходить в магазин — дал свою банковскую карту. В разговоре мужчина похвастался, сколько денег у него на счёте, и даже показал сумму в банковском приложении. Подозреваемый воспользовался моментом: взял телефон нового знакомого и перевёл крупную сумму себе. Часть денег он потом потратил.

На мужчину завели уголовное дело о краже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.