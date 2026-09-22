Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге мужчина украл с чужого счёта больше 460 тысяч рублей
Криминал

В Калуге мужчина украл с чужого счёта больше 460 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
22.09, 10:35
2 659
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В полицию обратился калужанин, с банковского счёта которого пропало более 460 тысяч рублей. Полицейские разыскали подозреваемого — им оказался 39-летний местный житель, у которого раньше уже были проблемы с законом, рассказали 22 сентября в УМВД.

Как выяснили правоохранители, всё случилось во время посиделок в гостях. Потерпевший познакомился с подозреваемым и попросил того сходить в магазин — дал свою банковскую карту. В разговоре мужчина похвастался, сколько денег у него на счёте, и даже показал сумму в банковском приложении. Подозреваемый воспользовался моментом: взял телефон нового знакомого и перевёл крупную сумму себе. Часть денег он потом потратил.

На мужчину завели уголовное дело о краже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
60%
0%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNwSDdnNVQxNjNpQXhUMmtiS2VMSkE9PSIsInZhbHVlIjoiQURhYUZEUW9SK3pENDZCSmdXYVdKSUdiOUFtK1RuSUpXN0UvZmRyS0xseEhZWm9EMFp4bGFEUUxiZTVQVHJTeDdqRVc2WkZobXhhSVYvL3grRlF2Y2lZaVJ5Z29PVFhtYVlLY1NqekRjSnJqemFHYks2Z2lJKzZEczVVN1FKNkRvamE1SjlwL2tVUzZUOGtoL1Bkb2ppcUUrUEtCQUlXWmhaZ0tqWjVZRjhzWVU1cFY0cXlPRDBvRVVoMjN3YitXQ0N5aWovWVV1MGNkWk02Y3ZuSTg4SFJmbVc1eWN2VjZ4T21MVmx6L3ltUFIrZHkrZDg3eHU2SUtTVGpBUnVSMG84UndIam9nd2VpM0JocVlWVTNRZ3VaY2cxbDV1RGo4WFZVQ1pPNE5xbXdzVlJYVFBGVFBmTWlzN3JNZGltZytuMVRtNnNiUU81aEVDU0RiYjdER05wWWlZZCtKVlViS3R3YklnMzhKS1NQRmZBRDQ1S2xFK2RQWkNMNG5DcURIMlE3cVRURHVhODhpUE8vdlNWVDZCN1VCWS9ybGh5Zit0dG5oT0EzOS95SkVybE53aVc4SGEydnpITGNNZmJlKyIsIm1hYyI6ImQ0NTllZDljODAyN2FhYTc5ZTU3NWQzNzA5ZWIwMGIzNGQxMTQwYWI1NzJiNjM5OGRlOTdlYzk0NDZkNDQ5MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlGREZ1K3FnUXFZWG8xYldRMmJYSkE9PSIsInZhbHVlIjoiZk1XZHhaMHVKWXJvODZraEVlVndxK0ZySTI1bTFGekU4cXJVUWZHZFh1bW9DS2dLZ2ZpQW9TTlpYOUQyVGtOcTJOVHJoUk1EWnRXdlViTGJqWUowL0pjS1NrVzBnZGl2S2NnUGJKbU45N1NrbWJQL2RjZUw3ek9vUzFILzV1WUI5N1ZMa0djc1ptYU1WMTJORXQxbUJrdU5wcEJrb0xJVzc1SGsxKzAwTExpK29uaEZ3MDF6L0RCUUt5eTVvMW5qVFZXbDhYOXc3RFA4RmNYTG83VFZXTnhuUi9aT1JyUENYQjc3UzNrMnJsclEvc0oyb0poWmZHQ01MRFVHOFFOK3BuenE4c1JxN2VPRXlXdk9oTVE4VTRPeWpFMW9EbHZ1blFQNGJGK0syU0wyM1I0U1E3WTd2NCt4MnNmdzNDUnNLUkZRVUVGR2JVUWtyRzU3K2dBSXdFUUczSGRCOTl5eTU5UkVMdG5pWDVIcU0reDRwSk9VdmdwYzN6dUZqVU5MT05OaGVVK1Z2WUtPS2tEbFc5N3dtZ0c0NEtpbjNBZmZYc1pxNlZheEtTZWczLzhPSE1YVGJieFZ0Zm9jYy9SbFp2NGp6aUtaaHd2aDBkZmZIdHBRWGN4Q0RibGhqbUVTODZlaEtmRThNQXBSM0lYRVdreFNBQTZOSGtuZU01d3NHR2s0OXpJQXBCMGVSWFp1RW5MTkxLUzg5azJsdEx2RWU5alVBYWowRGlhYkhtK3IwWkxvYjMveGtFd3dwY3YxVkxzV3RqcHpIUXRNRUF2TXdnblA4ZFByYVJnZ3Q1NzFEZnI5VUNvYWJ5S0pWeTNjeVM2YnFRNi9sT1czcGF0biIsIm1hYyI6IjFhZjk0YmYxYjIzMjliMjQ3YzFmNjBlZWIyODk0NmM5MGNmMDhlZDczNmRlODdmMGVhYjYyZWY5MjY3MzE2NDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+