Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге вынесли приговор за убийство 24-летней давности
Криминал

В Калуге вынесли приговор за убийство 24-летней давности

Дмитрий Ивьев
22.09, 09:26
0 402
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге вынесли приговор за убийство 24-летней давности

49-летнего жителя Калуги приговорили к 17 годам колонии строгого режима за преступление, совершённое в марте 2002 года. Вину установил суд присяжных, сообщили 22 сентября в региональном Управлении Следственного комитета.

В ночь на 22 марта 2002 года мужчина напал на свою 27‑летнюю знакомую на Грабцевском шоссе. Он затащил её в безлюдное место, изнасиловал, а затем задушил её шарфом, чтобы скрыть следы преступления.

Следователи сразу изъяли улики с места происшествия, и экспертиза обнаружила на них мужскую ДНК. Но в то время найти преступника по генетическим данным не удалось. Расследование продолжалось годами: проверяли знакомых жертвы, ранее судимых и местных жителей.

Прорыв случился, когда у одного из калужан, который ранее уже был судим за преступления против половой свободы, взяли биологический образец. Эксперты установили — его ДНК совпала с генетическим следом, найденным на месте убийства. Мужчину задержали и отправили под стражу.

Дело о сексуальном насилии прекратили из‑за истечения срока давности, но за убийство суд назначил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikd3RytvU2xnS1QyZUFRTDA4R2pROXc9PSIsInZhbHVlIjoiT3B4dlBxLzZHVlgxTVBOR3NqR0VGbjhibm56YWpwa0FyTXBxeDdpc05PQjVJMis1dkMvSkp6amorZGtCM3ZSTDJ2MTFxYkFxc292NXNKaXdQdlJ3MVJ0RWEzcVo0RWdYTXVEU2JGc3VobmpGSm90SUk2emNVVGFnc2xkemd5TldpaXAzbjhRRG1nc1dOa2RVVmMzR1NERlUvdE1CbmtZTmp2Z2x6ZVlDMnpZUXZNNXVuTnRNbmdGdXp0enlzcTdEcDJxck54anV5MGVvTkVsa3lFMVltdDg2MVI5WkRXRFJIRjVzaG1GcXpHanZUbkZHRnNGUytsQVVHOVJxcEMwMVltN0wvQjNGb2FXZlNyc1lkcGhYYVdzbGtEbWxZb1JyU05MU3FxQmpKMkE0bGRpSWJlMEZPZ2gxczhsdU44Sm05VENPQjBiendTdGlSNHMrRUlic24wOWhxMTJjdUllQVgyWGxRcVBLYVNhU25ZL3lOR21nMm54NFRWT2dpSkRhMlR5WS9KSlRDeUtGT2ZyblJUbXkrRHNpbE83THhDd3FMNVp5VXZlWVRWRFErcG4yOS9LeG9EOWxWRFRITEpsbyIsIm1hYyI6ImRiZGVlYmM5NmEzNzU1YmYxZDc0M2E1NzczYTkwYzAyMmQ3NDVkZDY1MzM0MzhhNTg4MGEwMmRhMDJhOWE0MTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5va2ExYXQ2cldLdEY1RE5WUlRYUVE9PSIsInZhbHVlIjoieE5SU3Myc0dFdHBhWUlMaURyUFlMTmFuRFpUQ0Jzd3UzZU9oTkllS2Y0aktxWXphdDFQVzNNZmRtaDZzTFdSNG5Hd0Fpa1pFbUV3eHQ3eHNZR21QclVQUmtiNFpRaTZyb1Q2cWxDNHJaWDRwS05FTWFzbUtNRktVdVdaSnRvS0s3UElvUXpOU1k4c2loSlF4OWxDZ1pMQXo0Sy9LK3FrcEw0aURGb3ZaRTJBMi9xNVNnSjJFRE1SYXlnUlYwOXREcXR3YWx1c2V2djFqdHFQWEVJbmVJRUcrdEM4YTg2NDZXNzNndkFPU1NIaGpwRVBEczl0N1pnVUtham9sMzdXbWNINDVqYzZiaHk4SHRpMXo0Y002cXRYTXQrZDBqdmtJd01HL1NVbCtKdkdoU1ROYXBmTnNEdFNsejBJY0plTkVWUUV4R0ZVNDZCdW04a1R0dldtRld5dWlpZm0xcWNBMDQ0SjJjWGtZTXA1OTZua0RZNmduQmNwc2JrVWZyczlUbDVwVXYzSTZtWXZxQWk1SllwZjNzTExET3NKY1ArSkFZV2NSbi9odEJUZE9mYnprbXJQdkYrbmk0anJEMjRIQ1N5WlFDR0FXU0laNFRseDhvTGsvVGcxL0JqUDVhZWFKMjQvWUR4NUcyaUVtM2ZvK0Vyc0xaN0pnbFJudGlsWHhTRjBuQmYxUTZZT0xPeHBLTjJNMGZ0UkFTZk1ycmdHV0Z1R2R3eFh2ZC83aVZDd29kbTdGWHVKendzZFZ3RGZOeXhlRWxVdkQ1cExRRlNiMm5UUlRURTg5MFFPSzNzNXJlRmhERHozLzRvZFZNRnp6UTdGTkZqVmpnU2hMNGF5RSIsIm1hYyI6IjQ5NzQwZjkxNzIyOTE1ZjNlNGNjMGIzNjI5NGViNDUxMTUzYjllNDU0ZjQ0ZDY5ZjQxNWRhMWU0MzNlMGNiZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+