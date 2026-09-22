В Калуге вынесли приговор за убийство 24-летней давности

49-летнего жителя Калуги приговорили к 17 годам колонии строгого режима за преступление, совершённое в марте 2002 года. Вину установил суд присяжных, сообщили 22 сентября в региональном Управлении Следственного комитета.

В ночь на 22 марта 2002 года мужчина напал на свою 27‑летнюю знакомую на Грабцевском шоссе. Он затащил её в безлюдное место, изнасиловал, а затем задушил её шарфом, чтобы скрыть следы преступления.

Следователи сразу изъяли улики с места происшествия, и экспертиза обнаружила на них мужскую ДНК. Но в то время найти преступника по генетическим данным не удалось. Расследование продолжалось годами: проверяли знакомых жертвы, ранее судимых и местных жителей.

Прорыв случился, когда у одного из калужан, который ранее уже был судим за преступления против половой свободы, взяли биологический образец. Эксперты установили — его ДНК совпала с генетическим следом, найденным на месте убийства. Мужчину задержали и отправили под стражу.

Дело о сексуальном насилии прекратили из‑за истечения срока давности, но за убийство суд назначил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.