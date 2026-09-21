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Новость дня Криминал

17-летний курьер телефонных мошенников предстанет перед судом в Калужской области

Сергей ПЕТРОВ
21.09, 15:55
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Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Калужской области.
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В Калужской области завершено расследование уголовного дела о телефонном мошенничестве. Перед судом предстанет 17-летний житель Краснодарского края. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере, совершённом организованной группой. Об этом сообщили в региональном Следкоме 21 сентября.

По версии следствия, подросток вступил в организованную преступную группу через мессенджер. Ему отвели роль курьера. За вознаграждение он должен был забирать деньги у обманутых граждан и передавать их третьим лицам по указанию куратора.

В марте этого года мошенники обманули пожилую жительницу Калужской области. Ей сообщили, что неизвестные пытаются похитить деньги с её банковского счёта. Женщина поверила и сняла со счёта 559 тысяч рублей.

Деньги она передала курьеру – обвиняемому. По указанию куратора подросток поехал в Москву и отдал похищенное соучастнику. За выполненное задание он получил 8 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении получателя денег выделено в отдельное производство.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Дело направлено в суд.

Следственное управление предупреждает молодых людей: соглашаясь на сомнительные предложения, они рискуют стать частью преступления и получить длительный срок лишения свободы.

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