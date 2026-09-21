В Калужской области перед судом предстанет 17-летний курьер телефонных мошенников

Юный житель Краснодарского края помогал выманивать деньги у пожилых жителей региона, выполняя роль «передатчика» наличных.

Следствие по делу завершено, сообщили в понедельник, 21 сентября, в региональном управлении Следственного комитета.

Ведомство при оперативном сопровождении регионального УМВД завершило расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Краснодарского края. Молодому человеку инкриминируют мошенничество в крупном размере, совершенное в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как установили следователи, в текущем году 17-летний фигурант через мессенджер «Телеграм» присоединился к преступной схеме. Его роль в группе была четко регламентирована: за оговоренное денежное вознаграждение он выступал в качестве курьера. Злоумышленник лично забирал наличные у обманутых граждан и передавал их в условленных местах подельникам, чтобы затруднить поиск преступников.

Одним из задокументированных эпизодов деятельности группы стал случай в марте 2026 года. Тогда телефонные аферисты вышли на связь с пожилой жительницей Калужской области. Злоумышленники применили отработанную схему: сообщили женщине, что с ее банковского счета якобы пытаются похитить деньги, и убедили ее передать сбережения курьеру для их «сохранности».

В настоящее время собранные следствием материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Имя фигуранта в интересах следствия и в силу его несовершеннолетия не разглашается.