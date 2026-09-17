В Кирове 34-летняя женщина пырнула ножом знакомого

Конфликт произошел 1 сентября. А в четверг, 17 сентября, стало известно об аресте подозреваемой.

- В ходе конфликта подозреваемая нанесла удар ножом в грудь своему знакомому, - прокомментировали в Управлении Следственного комитета по Калужской области. - Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

На допросе женщина призналась в преступлении.

Ей грозит до 15 лет лишения свободы.