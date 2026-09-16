Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Козельске мужчина получил 6 лет колонии за хранение оружия и взрывчатки
Новость дня Криминал

В Козельске мужчина получил 6 лет колонии за хранение оружия и взрывчатки

Дмитрий Ивьев
16.09, 12:49
0 182
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Козельска: его признали виновным в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывных устройств, сообщили в прокуратуре.

Как выяснилось, с ноября 2023 года по декабрь 2024 года мужчина держал в своём ангаре целый арсенал: шесть автоматов Калашникова разных модификаций, пулемёт, подствольный гранатомёт, девять магазинов, больше двухсот патронов, а ещё гранату Ф-1 и взрыватель.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ — всё найденное изъяли. Суд назначил мужчине 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 30 тысяч рублей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFySXdoUllBVTk2bXo5aURYekJlanc9PSIsInZhbHVlIjoiY2FadnZwZmdyeFp3c0V5b0F1RlJEeXVNYmFycG0zTmNLSUZ1VjRNL3BXOTVNUk11dnBPeWVDT0Q5bUl0NU82amU0Z2wxU2FKUUVDcmRWVDl4Yi9pdnM1ZU9lR1VCdU1YSHc5QmZyNTFpcXhyRHlxN1F0N0MyTkkxNm5yYUtPVUtzc2ZtN3phUlgreXdsRkJGMjAyeGoxMmtQV2xMMFFxT1hOUEpsREgwZXM4K1dLWldsL3loeENDU3RmKzRyRC9sbjlWZFZxd1FBK24wN3pFbEVHUDJpMTdjU01rb2wvUnlnOVA1SXR3VURnbzEzSm05b2ZLUGxNbDB3YW1qRFZBYjZoYVozbDlhMnRvbmJhSVRNWjVqQTF1dFhKNWJxTTZxaVJmR3N3TWxJZDhMY3FLR0Z2U3Z6cHdDYnJvcEdKTDlqVkR1TzhYRmZsRlYrcGVhRCt4YjFXcjdZOG9sWUlIUlhFRWxkVVgzOHhXMVdFQ3A1cWE1SS9PQTg3VEV5UjhlQ3VzTk5VSXZtQlQvalZvZkZwMVlBNVFOdHZSbTVaTkVsdXhRNXlMenRXdHNIWXZJZ3pJQy9mMnpHRUN5MFZFNyIsIm1hYyI6IjU1NzRkNDRkNWZhMTFjMzAzNWE2ZGYyZDI3ZmYyY2VjZWJlOWJmNWEyYzI1MTY1YjYyYjZhMTNkMmJkYjdkZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVUZ3l3cVVDN291alVleDkzQTZSaGc9PSIsInZhbHVlIjoibjRsZmVJUWU0ZWt1cUlsalhuYVk1TXprQk9SRGRjZm1uWW1VKzFLZjYzVmJlU0xjbktmYk1GQlJyR1JjYVV4MGtUU1hvckdGa1JTQnJjREMvTCs0Yk1aVUZLVmg4a3hXVlhSMUZoVmdKcTZrQzJIYTdpRStZeG9jOWF4bkdNb3czcXhYWUt4T3NGY0UvUXMwN2FyZlBSMml2QmluTXE4Z0NHN0dWWjdrbVdva2J6WllrQkFUbVpXVWFrbDg1cmczSkdyRUVhTTA5OHpURmQ3SzNaTkFPSkZnMllPMDdTOWhPMHQxOTV0UVZkOEUyVjNyYys1VHhCVzRaYUVQdGlMNzFCUXdNOWx4YUZ6QXZyOTc5ejlRV1JyZVNpOWxJMHRjbUl3OUZiRmtBU2lnT1VKZllFMytiTVVESkhxRmJXQlVid2VEVmI1cGZQZ0YzczZCdlFCRXlFT0xRL2lFV2VSeHNkNGtDSDFpYnN2U0R6cVA5bzh5R0s0RDF1NDF2S1R2bTd0MkJKd1FwNlZPZTUrWmt1cFZGV0dobUNhWGxONW9OUjh5QjZqRmNQUm1WOFZIY3N0eDgwV2tHTnBPNEhtMzQ3TS9yNytEcnNoUkwvejRtbytFN2JVYzQyZVloUFhZWDNyUUpBUWpLNmZGOHYvejV0dzJpUUZkMUxDVUEvbEhYYitPWmxtQzdGUmZObEYwN2VzSDV3RXdjdWNSRnBzVnZza1hVclBEd0tYcmFUUnZYR1RURHdCWWtxLzdIUk9Ybi9SNVJpbjJEK0IvcTRZamtYMDBDRFdzNUFRbU0wRDZVbHhnaHp3bElZZGsxM0pNRFFXbFhVSkR6SDNvSCtVRSIsIm1hYyI6IjU5OTU4MTdhYjA2MDViYTQ3ZjUwYTdkNWI5YWJkNWYzYzVmN2I4MWE0ZmE0NjQ5MzM3MmIzYTg2NGI2NGE0NTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+