В Козельске мужчина получил 6 лет колонии за хранение оружия и взрывчатки

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Козельска: его признали виновным в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывных устройств, сообщили в прокуратуре.

Как выяснилось, с ноября 2023 года по декабрь 2024 года мужчина держал в своём ангаре целый арсенал: шесть автоматов Калашникова разных модификаций, пулемёт, подствольный гранатомёт, девять магазинов, больше двухсот патронов, а ещё гранату Ф-1 и взрыватель.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ — всё найденное изъяли. Суд назначил мужчине 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 30 тысяч рублей.