Калужанин лишился 650 тысяч рублей при покупке снегохода в интернете
60-летний мужчина из Кировского района нашёл на сайте объявлений снегоход и начал переписываться с человеком, который назвался продавцом. Собеседник предложил продолжить общение в мессенджере. После того как они договорились о сроках доставки, покупатель перевёл деньги двумя платежами.
Снегоход в оговорённый срок не привезли, а продавец перестал отвечать на сообщения. В итоге мужчина остался и без денег, и без техники.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
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