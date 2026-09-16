Калужанин лишился 650 тысяч рублей при покупке снегохода в интернете

60-летний мужчина из Кировского района нашёл на сайте объявлений снегоход и начал переписываться с человеком, который назвался продавцом. Собеседник предложил продолжить общение в мессенджере. После того как они договорились о сроках доставки, покупатель перевёл деньги двумя платежами.

Снегоход в оговорённый срок не привезли, а продавец перестал отвечать на сообщения. В итоге мужчина остался и без денег, и без техники.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.