В Калуге задержали мужчину, который пытался украсть электромоторы

В полицию обратился житель Калуги, из дома которого пропали электрические моторы, сообщили 16 сентября в УМВД.

Оперативники разыскали подозреваемого — им оказался 27-летний местный житель.

По версии следствия, мужчина заметил частный дом и решил что-нибудь оттуда похитить. Он проник на участок, вскрыл замок и зашёл внутрь. В доме он нашёл несколько электромоторов, погрузил их в тележку и попытался уйти. Но груз оказался слишком тяжёлым — мужчина не смог далеко уйти, выбросил украденное и скрылся.

На подозреваемого завели уголовное дело о покушении на кражу. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.