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Криминал

В Людиново мужчину осудили за пьяное вождение

Дмитрий Ивьев
15.09, 11:47
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В Людиново суд вынес приговор 31-летнему местному жителю: он повторно сел за руль пьяным.

В январе водителя остановили инспекторы ГАИ — проверка подтвердила, что он был нетрезв.

Раньше мужчину уже наказывали за то, что он отказался проходить медосвидетельствование. Теперь суд назначил ему 340 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом в течение двух лет.

Автомобиль Lada Priora, на котором виновник ездил в тот день, конфисковали — теперь машина перейдёт в доход государства.

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