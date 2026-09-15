В Людиново мужчину осудили за пьяное вождение

В Людиново суд вынес приговор 31-летнему местному жителю: он повторно сел за руль пьяным.

В январе водителя остановили инспекторы ГАИ — проверка подтвердила, что он был нетрезв.

Раньше мужчину уже наказывали за то, что он отказался проходить медосвидетельствование. Теперь суд назначил ему 340 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом в течение двух лет.

Автомобиль Lada Priora, на котором виновник ездил в тот день, конфисковали — теперь машина перейдёт в доход государства.