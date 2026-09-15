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Криминал

В Калуге расследуют поджог дачи – ущерб оценили в 3 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
15.09, 16:41
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Фото из архива.
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Жительница столичного региона заявила в полицию, что её дачу в одном из сёл под Калугой подожгли. Дом полностью сгорел.

Полицейские выяснили, что к поджогу может быть причастен 38-летний москвич — он жил вместе с хозяйкой дачи. По предварительной версии, после ссоры мужчина приехал на дачу, сильно выпил и поджёг дом. Он успел уйти до того, как пламя разгорелось, и уехал из посёлка.

На подозреваемого завели уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По закону ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, рассказали 15 сентября в УМВД.

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