Фото из архива.

Жительница столичного региона заявила в полицию, что её дачу в одном из сёл под Калугой подожгли. Дом полностью сгорел.

Полицейские выяснили, что к поджогу может быть причастен 38-летний москвич — он жил вместе с хозяйкой дачи. По предварительной версии, после ссоры мужчина приехал на дачу, сильно выпил и поджёг дом. Он успел уйти до того, как пламя разгорелось, и уехал из посёлка.

На подозреваемого завели уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По закону ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, рассказали 15 сентября в УМВД.