В Калуге раскрыли кражу дорогого телефона

В полицию обратился калужанин, у которого пропал мобильный телефон, ущерб составил больше 80 тысяч рублей, сообщили 15 сентября в УМВД.

Полицейские нашли подозреваемого — это 54-летний местный житель, у которого раньше уже были проблемы с законом.

Как выяснилось, мужчина шёл через сквер и заметил телефон, оставленный на лавочке. Он подобрал гаджет и забрал себе. Позже, когда понадобились деньги, попросил знакомую сдать телефон в ломбард, сказав, что это его вещь. Женщина сдала устройство за 2 тысячи рублей и отдала деньги мужчине — он потратил их на свои нужды.

Сейчас против подозреваемого завели уголовное дело о краже. Ему запретили покидать город, пока идёт расследование. По закону за такое преступление грозит до пяти лет лишения свободы.