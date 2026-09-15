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Криминал

В Калуге осуждён мужчина, убивший и изнасиловавший девушку 24 года назад

Дмитрий Ивьев
15.09, 11:01
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Суд признал виновным 49-летнего местного жителя по делу об убийстве, совершённом более 24 лет назад. Преступление удалось раскрыть благодаря ДНК-экспертизе.

По версии следствия, в ночь на 22 марта 2002 года мужчина напал на свою 27-летнюю знакомую у Грабцевского шоссе. Он затащил её в безлюдное место, изнасиловал, а затем задушил шарфом жертвы, чтобы скрыть следы преступления.

Следователи и криминалисты тщательно осмотрели место происшествия и изъяли улики. Молекулярно-генетическая экспертиза выявила на них мужской генотип, но в то время установить преступника так и не удалось. Тем не менее работа по делу не прекращалась: оперативники проверяли знакомых потерпевшей, ранее судимых и местных жителей.

Прорыв случился, когда биологический образец взяли у калужанина, уже привлекавшегося к ответственности за преступления против половой свободы. Эксперты установили, что его ДНК совпала с биологическим следом, найденным на месте преступления. Мужчину задержали и взяли под стражу.

Присяжные признали его виновным. На основании вердикта суд постановит приговор, рассказали 15 сентября в Следственном комитете.

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