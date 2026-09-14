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Криминал

Суд отказал в смягчении условий отбывания наказания осуждённому за убийство четырёх человек

Дмитрий Ивьев
14.09, 16:23
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В Калужской области суд отклонил ходатайство 42-летнего заключённого, который просил перевести его из колонии строгого режима в колонию-поселение. Прокурор выступил против, и суд его поддержал.

Мужчина отбывает наказание за серию тяжких преступлений, совершённых в 2005 году в Электростали Московской области. Вместе со знакомым он совершил два разбойных нападения — на офис компании и на летнее кафе. Нападавшие избивали охранников и наносили им удары ножом, от которых те погибали на месте. Во время нападения на кафе преступники также убили мужчину, который туда вошёл, — пытались скрыть следы.

После ограбления кафе злоумышленники угнали машину у водителя, который их подвозил. В ходе ссоры из-за оплаты проезда они избили его, а затем один выстрелил из пневматического пистолета, другой нанёс удары ножом — водитель тоже скончался. Преступники забрали его автомобиль, но позже бросили на одном из шоссе.

В 2006 году по вердикту присяжных суд приговорил мужчину к 25 годам колонии строгого режима. За время отбывания наказания он более 40 раз нарушал порядок. Суд счёл, что оснований для перевода в более мягкие условия нет.

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