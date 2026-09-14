В Медыни студентку осудили за попытку обмануть пенсионерку
В Медыни суд вынес приговор 19-летней студентке из Воронежской области. Её признали виновной в покушении на мошенничество в крупном размере.
По данным суда, в мае 2025 года девушка искала в интернете подработку и в итоге вступила в преступную группу. Её роль заключалась в том, чтобы забрать деньги у 77-летней жительницы Медыни. Мошенники убедили пенсионерку, что ей нужно продекларировать свои сбережения — речь шла о 500 тысячах рублей.
Но женщина не поверила злоумышленникам и сразу обратилась в полицию. В итоге курьера задержали до того, как она успела получить деньги.
Суд назначил девушке наказание — 2 года принудительных работ.
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