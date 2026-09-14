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Криминал

В Калуге женщине дали условный срок за хранение наркотиков

Дмитрий Ивьев
14.09, 10:15
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Суд в Калуге вынес приговор 40-летней местной жительнице: её признали виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщили в прокуратуре.

По данным суда, в мае женщина купила наркотическое средство через интернет и хранила его при себе. Её задержали правоохранители, а наркотики изъяли.

Суд назначил женщине наказание — 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, у неё конфисковали мобильный телефон, который она использовала для покупки наркотиков, — он обращён в доход государства.

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