В Калуге женщине дали условный срок за хранение наркотиков
Суд в Калуге вынес приговор 40-летней местной жительнице: её признали виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщили в прокуратуре.
По данным суда, в мае женщина купила наркотическое средство через интернет и хранила его при себе. Её задержали правоохранители, а наркотики изъяли.
Суд назначил женщине наказание — 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, у неё конфисковали мобильный телефон, который она использовала для покупки наркотиков, — он обращён в доход государства.
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